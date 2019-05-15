انت الان تتابع هل بات نجم بيراميدز قريبًا من الرحيل للدوري السعودي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

بيراميدز

اقترب البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، نجم فريق بيراميدز، من الرحيل ومغادرة فريقه في الموسم المقبل، وكشفت تقارير أن كينو تلقى اتصالات للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد دون تحديد هوية النادي الذي يتفاوض لضمه، كما أن كينو استفسر من بعض المقربين له عن أجواء الدوري السعودي والطقس في السعودية، ما يؤكد إمكانية انتقاله إلى أحد فرق المملكة خلال الموسم الجديد، علمًا بأن اللاعب الذي سيتم عامه الـ30 في سبتمبر المقبل، سجل 8 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، بجانب هدفين في بطولة كأس مصر مع بيراميدز هذا الموسم.

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كينو تلقى أكثر من عرض خلال شهر يناير الماضي، للانتقال إلى الدوري السعودي بخلاف عرض صيني قيمته 17 مليون دولار، لكن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رفض رحيله إلا في نهاية الموسم الجاري. وتراجع أداء كينو بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع بيراميدز؛ ما عرضه لانتقادات من مدربه الأرجنتيني رامون دياز،