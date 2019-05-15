انت الان تتابع آخرهم دي روسي.. أساطير ودعوا الجماهير هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

دانيلي دي روسي

شهد هذا الموسم 2018- 2019، توديع الكثير من الأساطير لأنديتهم، سواء بالاعتزال أو بالرحيل بعد فترة طويلة من البقاء مع نادٍ واحد، وكانت البداية مع تشافي الذي أعلن اعتزاله مع السد القطري لدخول عالم التدريب، أما المدافع الأوروجوياني دييجو جودين فسيرحل عن أتلتيكو مدريد بعد 9 سنوات، سجل خلالها 27 هدفًا، كما سيرحل زميله خوانفران بعد 8 سنوات قضاها في النادي، وأعلن دانيلي دي روسي رحيله عن روما بعد 18 عامًا قضاها في صفوف الذئاب، شارك خلالها في 615 مباراة، سجل خلالها 63 هدفًا، أما النجم الهولندي روبن فان بيرسي فسيعتزل مع فينورد نهاية الموسم الجاري.

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ويستعد النجم الفرنسي فرانك ريبيري للرحيل عن بايرن ميونيخ كأكثر لاعب توج بلقب الدوري الألماني في التاريخ بواقع 9 مرات، وكذلك الحال مع زميله أرين روبين، الذي توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق البافاري، وسجل بقميصه 143 هدفًا. أما بيتر تشيك، أكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ البريميرليج في 207 مباريات،