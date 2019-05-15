آخرهم دي روسي.. أساطير ودعوا الجماهير هذا الموسم

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تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
دانيلي دي روسي
شهد هذا الموسم 2018- 2019، توديع الكثير من الأساطير لأنديتهم، سواء بالاعتزال أو بالرحيل بعد فترة طويلة من البقاء مع نادٍ واحد، وكانت البداية مع تشافي الذي أعلن اعتزاله مع السد القطري لدخول عالم التدريب، أما المدافع الأوروجوياني دييجو جودين فسيرحل عن أتلتيكو مدريد بعد 9 سنوات، سجل خلالها 27 هدفًا، كما سيرحل زميله خوانفران بعد 8 سنوات قضاها في النادي، وأعلن دانيلي دي روسي رحيله عن روما بعد 18 عامًا قضاها في صفوف الذئاب، شارك خلالها في 615 مباراة، سجل خلالها 63 هدفًا، أما النجم الهولندي روبن فان بيرسي فسيعتزل مع فينورد نهاية الموسم الجاري.
ويستعد النجم الفرنسي فرانك ريبيري للرحيل عن بايرن ميونيخ كأكثر لاعب توج بلقب الدوري الألماني في التاريخ بواقع 9 مرات، وكذلك الحال مع زميله أرين روبين، الذي توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق البافاري، وسجل بقميصه 143 هدفًا. أما بيتر تشيك، أكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ البريميرليج في 207 مباريات،
أما بيتر تشيك، أكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ البريميرليج في 207 مباريات، فسيعتزل نهاية الموسم، وسيرحل أندير هيريرا عن مانشستر يونايتد بعد 5 سنوات قضاها في الأولد ترافورد، وسيرحل جاري كاهيل بعد 7 سنوات قضاها مع تشيلسي.
كما سيرحل أرون رامسي عن أرسنال بعد 369 مباراة خاضها بقميص المدفعجية، وسيرحل أدريان رابيو عن باريس سان جيرمان بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق الفرنسي، وسيرحل أنطونيو فالنسيا عن مانشستر يونايتد بعد 10 سنوات قضاها في الأولد ترافورد، وأخيرًا سيعتزل أندريا بارزالي مع يوفنتوس، نهاية الموسم الجاري.
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