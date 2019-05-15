انت الان تتابع بعد تعادل بيراميدز.. تعرف على ترتيب مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز مع وادي دجلة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد هلال هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، وتعادل إيريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 66، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 36 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة.

تعادل بيراميدز مع دجلة قلص من فرص الأول في المنافسة على لقب الدوري وحتى المركز الثاني، خاصة وأنه خاض 32 مباراة حتى الآن ويتبقى له مباراتان فقط، بينما دجلة يصارع على الهروب من الهبوط وقد تنقذه هذه النقطة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز. الأهلي 70

تعادل بيراميدز مع دجلة قلص من فرص الأول في المنافسة على لقب الدوري وحتى المركز الثاني، خاصة وأنه خاض 32 مباراة حتى الآن ويتبقى له مباراتان فقط، بينما دجلة يصارع على الهروب من الهبوط وقد تنقذه هذه النقطة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز. الأهلي 70 نقطة الزمالك 66 نقطة بيراميدز 66 نقطة المصري 48 نقطة المقاولون العرب 47 نقطة المقاصة 45 نقطة الاسماعيلى 38 نقطة Advertisements طلائع الجيش 37 نقطة انبي 36 نقطة وادي دجلة 36 نقطة الانتاج الحربي 36 نقطة الاتحاد السكندري 36 نقطة الجونة 36 نقطة حرس الحدود 35 نقطة سموحة 35 نقطة بتروجت 34 نقطة الداخلية 27 نقطة وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية النجوم 25 نقطة وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية

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