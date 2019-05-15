انت الان تتابع أجويرو: ميسي الأحق بالكرة الذهبية هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

ليونيل ميسي

أشار مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، إلى أحقية مواطنه ونجم برشلونة ليونيل ميسي، في التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، وليس أي لاعب آخر من فريقي ليفربول وتوتنهام المتأهلين إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسبق أن انتشرت في وسائل الإعلام تصريحات لأجويرو عن ضرورة منح الكرة الذهبية للاعب موجود في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن النجم الأرجنتيني خرج لينفي ذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقال أجويرو عبر حسابه: "لا أستمتع بتوضيح البيانات التي أصدرها، ولكن عندما ينقل على لساني أشياء لم أقلها، يتوجب علىّ الخروج للتوضيح". وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "سأقولها بوضوح، لا يوجد أي لاعب سأختاره للفوز بالكرة الذهبية غير ليونيل ميسي، ما دمتُ في الملاعب، خاصة إذا واصل اللعب بنفس المستوى الذي قدمه