انت الان تتابع أقدم أندية إيطاليا بصدد العرض للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم

أعلن نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم، أقدم الأندية الإيطالية، مساء الثلاثاء أنه سيجرى طرحه للبيع.

وأوضح النادي المتعثر في دوري الدرجة الأولى، أن رئيسه إنريكو بريزيوسي اختار شركة "أسييتا إس.بي.إيه" للاستشارات المالية والاستثمار، لتكون الجهة الاستشارية في عملية بيع النادي، وستكون مدعومة من قبل شركة أخرى تحظى بمكانة دولية.

وكان بريزيوسي، الذي يمتلك شركة كبيرة مصنعة للألعاب، قد اشترى نادي جنوه العريق في عام 2003 .

Advertisements

ويعد جنوه، الذي تأسس عام 1893، أقدم الأندية الإيطالية وقد توج بطلا لإيطاليا تسع مرات بين 1898 و1924 .

وكان جنوه قد هبط من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة في أعقاب قضية فساد، لكنه عاد إلى دوري الدرجة الأولى منذ عام 2007 .

ويحتل جنوه حاليا المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة هذا الموسم.