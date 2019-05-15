مروان الشوربجى يتأهل إلى نصف نهائى بطولة ويمبلدون للاسكواش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعب المصري مروان الشوربجي إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها بريطانيا حتى 16 مايو الجاري. وفاز «الشوربجى» على منافسه الفرنسى باتيستى ماسوتى بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وتأهل مواطنه مصطفى عسل إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها بريطانيا حتى 16 مايو الجاري.
وفاز «عسل» على منافسه الهندي ماهيش مانجاونكار بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة ماراثونية استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 9 و11- 9 و11- 9 لصالح اللاعب المصري.
وتُصنذَّف بطولة ويمبلدون في فئة البطولات البرونزية في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش للمحترفين «PSA»، حيث تُقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 50 ألف دولار.
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