شكرا لقرائتكم خبر عن إيفاد أول صحفية رياضية موريتانية لتغطية أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين، الممثل الوحيد والرسمي المعتمد للصحافة الرياضية الموريتانية، عن إيفاد صحفية رياضية موريتانية لتغطية نهائيات أمم أفريقيا المنظمة شهري يونيو ويوليو في مصر.

ونقلت صحف نواكشوط، اليوم الأربعاء، عن الجمعية أن القرار اتخذ بإيفاد صحفية موريتانية لأول مرة بعد أن اتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع محمد جميل عبدالقادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، على رعاية ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات العاشر الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين في مصر خلال شهر يونيو المقبل، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم تعلن الجمعية عن اسم الصحفية الرياضية التي يتزامن إيفادها مع أول مشاركة موريتانية في نهائيات أمم أفريقيا، حيث ستلعب موريتانيا في المجموعة الخامسة في السويس إلى جانب تونس ومالي وأنغولا.