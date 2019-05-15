شكرا لقرائتكم هل يعود حسام باولو إلى الزمالك بعد هبوط الداخلية للقسم الثانى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد هبوط فريق الداخلية إلى دوري القسم الثاني عقب هزيمته أمام الزمالك في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدفن لم يتبقى لهداف الفريق حسام باولو وجهة أخيرة سوى القلعة البيضاء .

وانتقل باولو سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك إلى نادي الداخلية، للمشاركة فى المباريات بعدما تعذرت فرصته مع الأبيض.

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وتلقى باولو عروضا من الدوريات العربية خلال الدور الأول بعد تألقه اللافت مع فريق الداخلية حيث نافس طوال تلك الفترة على لقب هداف الدوري قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين خلف أحمد علي، محمود علاء، خالد قمر وصلاح أمين .

وشارك باولو مع الداخلية في 29 مباراة الموسم الجاري سجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق ليساهم فى 15 هدف لفريق الداخلية منذ انطلاق الموسم الجاري.