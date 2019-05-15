شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. الفريق البترولى يخسر جهود عمر بسام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمر بسام مهاجم إنبي يخرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق البترولى في مباراة فريقه أمام الأهلي التي ستقام غدا الخميس، علي استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين في بطولة الدوري الممتاز.

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يشار إلى أن خروج عمر بسام من حسابات الجهاز الفني لإنبي جاء حرصا علي سلامة اللاعب تجنبا لتفاقم الإصابة التي كان تعرض لها في الساق خلال اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بالدوري بعدما حرص الجهاز الطبي علي خضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.