شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. 22 لاعبا فى قائمة الفريق البترولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، 22 لاعبا لمواجهة الأهلي، في العاشرة من مساء غدا الخميس، علي استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة إنبي لمواجهة الأهلي كل من :

حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي، محمود جاد، عمرو حسام.

خط الدفاع: رامي صبري، إبراهيم يحيي، عمرو الحلواني، أحمد عبد العزيز، علي فوزي، محمود شبانة، أحمد صابر.

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خط الوسط: أحمد رفعت، عبد الرحمن عامر، محمود توبة، محمد أشرف روقة، عماد فتحي، لوكومبي شيدراك، أبو بكر ديارا، محمود غالي، محمد بسيوني، أحمد شكري.

خط الهجوم: محمود قاعود، عمر فتحي سافيولا.

واستبعد المدير الفنى كلا من محمد زكريا شيكا والثنائي الأجنبي شيزا وويلفرد ياسو بجانب الصاعد أحمد يوسف لاعب الوسط لأسباب فنية.