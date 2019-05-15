شكرا لقرائتكم استمرار غياب باهر المحمدي عن الإسماعيلى ضد الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، غيابه عن مواجهة فريقه ضد الداخلية المحدد لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

ولم يتماثل المحمدى للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة.

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ويعانى دفاع الفريق من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن.

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .