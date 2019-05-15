شكرا لقرائتكم استمرار غياب باهر المحمدي عن الإسماعيلى ضد الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، غيابه عن مواجهة فريقه ضد الداخلية المحدد لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.
ولم يتماثل المحمدى للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة.
ويعانى دفاع الفريق من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن.
وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار غياب باهر المحمدي عن الإسماعيلى ضد الداخلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.