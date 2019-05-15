شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة ويمبلدون للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ منافسات الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الدولية للاسكواش اليوم الأربعاء، والتي تقام فى بريطانيا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 50 ألف دولار . Advertisements يشار إلى أن المصري مروان الشوربجي نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه على منافسه الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما نجح مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين في تخطي ربع نهائي البطولة عقب تغلبه على منافسه الهندي ماشيه مانجونكار بثلاثة أشواط نظيفة . ويواجه مروان الشوربجي مواطنه مصطفى عسل في الدور نصف النهائي للبطولة وبذلك تضمن مصر مقعداً في المباراة النهائية .

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