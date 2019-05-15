سوبر كورة.. ريش على مفيش.. 10 مدربين عباقرة على الشاشة فى الملعب فنكوش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من المحللين الرياضيين يظهرون على الاستوديوهات التحليلية للقنوات الرياضية لتحليل أداء اللاعبين والمدربين فى المباريات، ونرى فى بعض الأوقات انتقادا لاذعا من هؤلاء المحللين للمديرين الفنيين واللاعبين، لكن على أرض الواقع فشل بعض المحللين الرياضيين فى عملهم كمدربين ولم يستطيعوا تطبيق النصائح التى كانوا يقدمونها للمدربين فى وقت من الأوقات، والبعض الآخر لم يدخل مجال التدريب من الأساس. Advertisements

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