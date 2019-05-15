شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر لـ"سوبر كورة": اتحاد جدة كان "كوبرى" انتقالى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من القلائل الذين لعبوا لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى، تألق بقميص منتخب مصر، وأحرز العديد من البطولات، ليسطر اسمه كواحد من أفضل مدافعى الكرة لمصرية على مدار تاريخها، إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق وأبرز مذيعى قناة الأهلى فى الوقت الحالى، يتحدث عن الجانب الاجتماعى فى حياته وأبرز المطبات فى مشواره الحافل بالإنجازات فى الحوار التالى:

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