شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الملاذ الأخير لهداف الداخلية بعد الهبوط إلى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نادي الزمالك الملاذ الأخير لحسام باولو هداف فريق الداخلية، وذلك بعد هبوط فريقه الحالي إلى دوري القسم الثاني عقب هزيمته أمام الزمالك في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف .

وكان باولو قد انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك إلى نادي الداخلية، باحثاً عن فرصة للمشاركة بعدما تعذرت فرصته في خوض المباريات مع الفريق الأبيض.

Advertisements

باولو تلقى عروضاً من الدوريات العربية خلال الدور الأول بعد تألقه اللافت مع فريق الداخلية حيث نافس طوال تلك الفترة على لقب هداف الدوري قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين خلف أحمد علي، محمود علاء، خالد قمر وصلاح أمين .

شارك حسام باولو مع الداخلية في 29 مباراة خلال الموسم الجاري بواقع 28 مباراة في الدوري العام و مباراة واحدة في كأس مصر، سجل باولو 11 هدفاً وصنع خمس أهداف أخرى لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 15 هدف لفريق الداخلية منذ انطلاق الموسم الجاري.