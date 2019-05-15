شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يختار 22 لاعبا لمواجهة الأهلى.. وشيكا والثنائى الأجنبى مستبعدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم على ماهر المدير الفنى لإنبى 22 لاعبا لمواجهة الأهلى، التى ستقام فى العاشرة من مساء غد الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وجاءت قائمة إنبى لمواجهة الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، محمود جاد، عمرو حسام، خط الدفاع: رامةى صبرى، إبراهيم يحيى، عمرو الحلوانى، أحمد عبد العزيز، على فوزى، محمود شبانة، أحمد صابر، وفى خط الوسط: أحمد رفعت، عبد الرحمن عامر، محمود توبة، محمد أشرف روقة، عماد فتحى، لوكومبى شيدراك، أبو بكر ديارا، محمود غالى، محمد بسيونى، أحمد شكرى، أما فى خط الهجوم: محمود قاعود، عمر فتحى سافيولا.

ويعد أبرز المستبعدين وفقا للرؤية الفنية لجهاز إنبى كل من محمد زكريا شيكا والثنائى الأجنبى شيزا وويلفرد ياسو بجانب الصاعد أحمد يوسف لاعب الوسط.