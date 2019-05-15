شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يختار 22 لاعبا لمواجهة الأهلى.. وشيكا والثنائى الأجنبى مستبعدون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم على ماهر المدير الفنى لإنبى 22 لاعبا لمواجهة الأهلى، التى ستقام فى العاشرة من مساء غد الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة إنبى لمواجهة الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، محمود جاد، عمرو حسام، خط الدفاع: رامةى صبرى، إبراهيم يحيى، عمرو الحلوانى، أحمد عبد العزيز، على فوزى، محمود شبانة، أحمد صابر، وفى خط الوسط: أحمد رفعت، عبد الرحمن عامر، محمود توبة، محمد أشرف روقة، عماد فتحى، لوكومبى شيدراك، أبو بكر ديارا، محمود غالى، محمد بسيونى، أحمد شكرى، أما فى خط الهجوم: محمود قاعود، عمر فتحى سافيولا.
ويعد أبرز المستبعدين وفقا للرؤية الفنية لجهاز إنبى كل من محمد زكريا شيكا والثنائى الأجنبى شيزا وويلفرد ياسو بجانب الصاعد أحمد يوسف لاعب الوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يختار 22 لاعبا لمواجهة الأهلى.. وشيكا والثنائى الأجنبى مستبعدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.