شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يواجه مصطفى عسل فى نصف نهائى ويمبلدون للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الدور نصف النهائى لبطولة ويمبلدون للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 50 ألف دولار.

وكان البطل المصرى مروان الشوربجى قد نجح فى التأهل إلى الدور نصف النهائى عقب تغلبه على منافسه الفرنسى بابتيستى ماسوتى بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما نجح مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين فى تخطى ربع نهائى البطولة عقب تغلبه على منافسه الهندى ماشيه مانجونكار بثلاثة أشواط نظيفة.

ويواجه مروان الشوربجى مواطنه مصطفى عسل فى الدور نصف النهائى للبطولة، وبذلك تضمن مصر مقعداً فى المباراة النهائية.