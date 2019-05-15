سوبر كورة.. 10 أرقام ترصد صراع الزمالك مع أندية المغرب قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب الزمالك موعدا مع فريق نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطيه عقبة النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى البطولة. ويسعى فريق الزمالك بقوامه الحالى المكون من مجموعة من أفضل وأمهر اللاعبين لملامسة الحلم الأفريقى والتتويج بالبطولة الأفريقية الغائبة عن دولاب القلعة البيضاء منذ عام 2002 آخر تتويج لفرسان ميت عقبة بدورى أبطال أفريقيا. لمعرفة صراع الزمالك مع أندية المغرب اضغط هنا

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