شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب باهر المحمدى عن مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة الداخلية المحدد لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى، لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة.
ويعانى دفاع الفريق من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن.
وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.
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