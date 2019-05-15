شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف جنيه غرامة للإنذارات المجانية فى الزمالك بعد واقعة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، 300 ألف جنيه غرامة ستوقع على أى لاعب حال الدخول فى مشادات تؤدى إلى تعرضهم لإنذارات مجانية، خاصة بعد الواقعة الأخير لبهاء مجدى، الظهير الأيسر للفريق، الذى حصل على إنذار فى لقاء الداخلية الماضى من بطولة الدورى الممتاز، ثم تعرض للطرد بعد ذلك فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد مرتضى منصور فى إنذاره للاعبين بأن عليهم توخى الحذر وعدم التهور فى المراحل الحاسمة من منافسات الموسم الجارى، والحفاظ على سجلهم خالى من الإنذارات وعدم الدخول فى مشادات مع اللاعبين والحكام تؤدى لحصولهم على إنذارات مجانية ما يكلف الفريق الحرمان من خدماتهم واستكمال المباراة بنقص عددى مثلما حدث فى لقاء الداخلية.

Advertisements

فيما سيحرص رئيس الزمالك فى رسالته للاعبين قبل السفر غدًا إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها الأحد المقبل، بالتأكيد على ثقته الكاملة فى اللاعبين وجهازهم الفنى، على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب لتساهم فى حصد كأس الكونفدرالية فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيؤكد لهم حضوره هذا اللقاء بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقى "كاف".

وأكد على ثقته الكاملة فى الحارس الثالث للفريق عمر صلاح، الذى سيحرس مرمى الأبيض فى اللقاء القادم أمام الفريق المغربى بعد الإصابة التى لحقت بعماد السيد، الحارس البديل، بخلاف غياب محمود جنش، الحارس الأساسى للفريق، عن اللقاء القادم نظرًا لإيقافه بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية.