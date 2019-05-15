شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز الوصيف والزمالك لم يحضر.. الأهلى بطل أهداف الصدمة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند انتهاء المباراة وبدء الوقت بدل الضائع هنا تظهر شخصية الفرق القادرة على حسم المباريات فى أصعب اللحظات، وفى الموسم الحالى خطف نجوم النادى الأهلى الأضواء من جميع الأندية بعد نجاحهم فى تسجيل 8 أهداف على طريقة "الصدمة" فى الدقائق القاتلة من عمر المباريات.

من جيل لجيل يبدو الأهلى صاحب الضربة القاضية بتسجيل الأهداف فى الأوقات القاتلة، فى كل المباريات بجميع البطولات سواء محلية أو قارية.

سجل الأهلى 8 أهداف فى الوقت القاتل هذا الموسم ليتصدر قائمة أكثر الأندية تسجيلا فى الدقائق الحاسمة، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 7 أهداف ويحل زعيم الثغر والمصرى البورسعيدى فى المركز الثالث والرابع برصيد 6 أهداف، فيما يأتى إنبى والمقاصة فى المركزين الخامس والسادس برصيد 5 أهداف.

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أصبح التسجيل فى الدقيقة 90 أو الوقت بدل الضائع ماركة مسجلة باسم الأهلى الذى دائماً ما يغتال أحلام خصومه ويزور شباك منافسيه فى الوقت القاتل من عمر المباريات، التى يخوضها أبناء التتش على المستوى المحلى أو الدولى، حيث لا يستسلم بنو القبيلة الحمراء عن القتال بروح عالية على مدار الـ90 دقيقة ولا يتوقفون إلا بإطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة، وغالباً ما تكون اللحظات الأخيرة قاتلة وصادمة على قلوب منافسيه.