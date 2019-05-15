تهكم أم احتفال.. مقطع فيديو يثير غضب أنصار ليفربول.. وسيتي في مرمى الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعرض لاعبو مانشستر سيتي لانتقادات لاذعة بعد تداول مقطع فيديو للبلو سكاي ظهروا خلاله يحتفلون بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، مرددين أغنية "أنصار ليفربول يتعرضون للضرب في الشارع".

الفيديو تم التقاطه على متن طائرة الفريق التي كانت تقلهم فور عودتهم من برايتون بعد الفوز بنتيجة 4-1، والتتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

الأغنية التي رددها لاعبو مانشستر سيتي تم تداولها عقب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

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وكان بعض مؤيدي ليفربول قد تعرضوا للضرب في الشوارع والبكاء في المدرجات عقب المباراة، إلى جانب تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة خلال النصف ساعة الأولى من المباراة بعد التحام قوي بينه وبين المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن حملة من الانتقادات طالت لاعبي مانشستر سيتي، لافتة إلى أن مؤيدي الريدز وصفوا الأمر بالساذج وغير المهني.

مانشستر سيتي أكد في بيان أن أي إشارة إلى أن الكلمات تتعلق بشون كوكس أو مأساة هيلزبره لا أساس له من الصحة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تُوج بطلًا للدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي حل في الوصافة برصيد 97 نقطة.