الزمالك يواصل الاستعداد لنهائي الكونفدرالية

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في العاشرة مساء استعداداً للسفر غداً الخميس إلى المغرب علي متن طائرة خاصة.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي عقد جلسة مع عمر صلاح حارس المرمي اكد خلالها ثقته

الكبيرة في امكانياته وأنه علي قدر المسئولية وسيتم تجهيزه نفسيا لهذه المواجهة المهمة متوقعا أن يكون نجم لقاء الذهاب في نهائى أفريقيا.

من جهة اخري وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

الشكر لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لرفع الايقاف عنه ، مشيدا بدور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وكرم كردي عضو مجلس الجبلاية في ذلك واللذين حضرا اجتماع لجنة الانضباط بالكاف والتي تبين خلالها عدم صحة ما ورد في تقرير سكرتير عام الاتحاد الأفريقي الذي تمت إقالته .