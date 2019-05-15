الزمالك يواصل الاستعداد لنهائي الكونفدرالية

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في العاشرة مساء استعداداً للسفر غداً الخميس إلى المغرب علي متن طائرة خاصة.
وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي عقد جلسة مع عمر صلاح حارس المرمي اكد خلالها ثقتهالكبيرة في امكانياته وأنه علي قدر المسئولية وسيتم تجهيزه نفسيا لهذه المواجهة المهمة متوقعا أن يكون نجم لقاء الذهاب في نهائى أفريقيا.
من جهة اخري وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
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