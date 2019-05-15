المقاولون يحفز لاعبيه قبل مواجهتي الاهلي وبتروجت

عقد المهندس محمد عادل فتحي الشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي بحضور الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على هامش مران الفريق الذي اقيممساء امس في بداية الاستعداد لمواجهة الاهلي التي ستقام في الجولة 33 للدوري والمقرر لها 28 من الشهر الجاري.
وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق
الفوز في مباراتي الاهلي وبتروجت في ختام الدوري.
وطالب فتحي اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية والاصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدوري تكليلا لجهود الفريق على مدار الموسم.
ويواصل الفريق تدريباته على ملعبه حيث يعكف على دراسة فريق الاهلي ومتابعة مباراته مع انبي المقرر لها غد الخميس.
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