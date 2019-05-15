الإنتاج الحربى يفشل فى خوض مباراة ودية قبل لقاء المصرى

فشل فريق الإنتاج الحربى فى خوض أى مباراة ودية قبل لقاء المصرى يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة 33 للدورى الممتاز.

كانت اتصالات قد أجراها الجهاز الإدارى بعد لقاء الإسماعيلى الأخير فى الدورى للوقوف على اللاعبين الأساسيين والبدلاء، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، نظرا لوجود ارتباطات رسمية لمعظم الأندية بجانب رغبة بعضها الآخر فى حصول لاعبيها على الراحة الكافية.

ويواجه الإنتاج الحربى مسلسل الإصابات والإيقاف الذى تعرض له الفريق العسكرى طوال الأسابيع الأخيرة لمعاناة كل من عامر عامر حارس المرمى الأساسى وأحمد دويدار وهشام شحاته ومحمد رجب وأحمد البدرى ومحمود كابونجا لإصابات مختلفة بين شد وإجهاد وضامة وخلفية، بجانب إيقاف موسى ديارا لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء المصرى الأخير.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة ان فريقه يواجه أزمة حقيقية لغياب أكثر من عنصر أساسى فى اللقاءات الأخيرة ما تسبب فى تراجع نتائج الفريق بعد ان كان على بوابة المربع الذهبى واقتحمه فى بعض الأسابيع، مشيرا إلى أن الظروف ضد الفريق حتى فى العثور على بروفة قوية تتناسب مع المواجهات المقبلة فى ختام الدورى.

وقال رفض الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، اقامة لقاء ودى مع احد اندية القسم الثانى لعدم جدواها، فهى تشبه التقسيمة التى تجرى خلال الحصص التدريبية.