طلائع الجيش يعلن تشكيل جهاز كرة اليد للموسم المقبل

أعلن نادي طلائع الجيش عن التشكيل الجديد لجهاز كرة اليد في الموسم المقبل، حيث يضم التشكيل عدد من المفاجآت بتواجد مجموعة من ابرز الاسماء في عالم التدريب في كرة اليد .

واعلن النادي عن تعيين اسامة غريب رئيساً للجهاز، وفوزي وهبة مديراً لقطاع الناشئين، وسيد الزعيم مديراً للجهاز الاداري .

وتولي محمد يحيي الفائز بلقب الدوري مع الاهلي في وقت سابق مهمة تدريب المرتبط مواليد

2000، بينما ضم تشكيل باقي الجهاز كل من :

ابراهيم تيوى مدرباً لمرتبط ٢٠٠٤ ، شادى احمد مدرباً لمرتبط ٢٠٠٦ ، مصطفى خلوصى مدرباً لمرتبط ٢٠٠٨ ، مصطفى عرفات مدرباً لمرتبط ٢٠١٠، خالد طه مدرباً لمرتبط ٢٠١٢، و كاريكا لتدريب حراس المرمي .