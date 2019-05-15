أعلن نادي طلائع الجيش عن التشكيل الجديد لجهاز كرة اليد في الموسم المقبل، حيث يضم التشكيل عدد من المفاجآت بتواجد مجموعة من ابرز الاسماء في عالم التدريب في كرة اليد .
واعلن النادي عن تعيين اسامة غريب رئيساً للجهاز، وفوزي وهبة مديراً لقطاع الناشئين، وسيد الزعيم مديراً للجهاز الاداري .
وتولي محمد يحيي الفائز بلقب الدوري مع الاهلي في وقت سابق مهمة تدريب المرتبط مواليد
ابراهيم تيوى مدرباً لمرتبط ٢٠٠٤ ، شادى احمد مدرباً لمرتبط ٢٠٠٦ ، مصطفى خلوصى مدرباً لمرتبط ٢٠٠٨ ، مصطفى عرفات مدرباً لمرتبط ٢٠١٠، خالد طه مدرباً لمرتبط ٢٠١٢، و كاريكا لتدريب حراس المرمي .
كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يعلن تشكيل جهاز كرة اليد للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.