الحضري يرفض الاعتزال في النجوم

رفض الحارس الدولي المخضرم، عصام الحضري، الاعتزال نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء تجربته مع نادي النجوم، بعدما تأكد هبوطه رسميا لدوري القسم الثاني.
ويبحث الحضري مع وكيل أعماله عن عرض جديد في أحد أندية الدوري الممتاز، ويرفض محاولات بعض المقربين منه لإقناعه بالاعتزال نهاية الموسم الحالي، لرغبته في الاستمرار بالتواجد بالمستطيل الأخضر.
وينتهي عقد الحارس الدولي مع النجوم بنهاية الموسم، ويحق لهالرحيل دون الرجوع إلى إدارة فريق النجوم.
أربكت صدمة هبوط فريق النجوم للدرجة الثانية بالموسم الحالي، حسابات الحارس المخضرم عصام الحضري، حيث كان يفكر في الاستمرار ضمن صفوفه في العام المقبل حال نجاحه في البقاء بالدوري الممتاز.
ويواصل الحضري رفضه المشاركة في المباريات المتبقية للفريق، حتى لا يكون له أي دور
وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من رمضان السيد، المدير الفني للفريق مع الحضري، لإقناعه بالمشاركة في آخر مبارتين للفريق في المسابقة المحلية أمام بيراميدز وإنبي، إلا أنه تمسك بموقفه الرافض بداعي الإصابة.
ويستعد النجوم صاحب المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 25 نقطة، لمواجهة فريق بيراميدز، الأربعاء المقبل، بملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.
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