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أبو ريدة يحسم الأندية المشاركة في بطولة زايد في اجتماعات الاتحاد العربي

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يحسم هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، موقف الأندية المصرية المرشحة للمشاركة فى البطولة العربية بالنسخة المقبلة، وذلك خلال حضوره اجتماعات الاتحاد العربى لكرة القدم الذى يرأسه المستشار تركى آل الشيخ، بالمملكة العربية خلال الفترة الحالية.

يستغل أبو ريدة وجوده فى اجتماعات الاتحاد العربى لمناقشة ملف اختيار الأندية المصرية، خصوصا فى ظل رغبة العديد

من الأندية فى المشاركة بالبطولة التى حققت نجاحا كبيرا فى النسخة الماضية، وتوج بها النجم الساحلى التونسى، وبلغت قيمة جوائزها 6 ملايين دولار.

ويسعى أبوريدة لوضع ضوابط جديدة لاختيار الأندية المشاركة فى البطولة، مثل ترتيب جدول الدورى فى نهاية الموسم، أو الفريق المتأهل لنهائى

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كأس مصر، بعد قرار النادى الأهلى مقاطعة البطولة، وعزم اتحاد الكرة على منع الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم المقبل من اللعب بالبطولة العربية، بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات فى ظل استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية فى شهر يونيو المقبل.

وشهدت النسخة الأخيرة من البطولة العربية مشاركة الأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، فيما يرغب أكثر من ناد فى المشاركة بالبطولة، أبرزها بيراميدز والمصرى البورسعيدى والمقاولون العرب ومصر المقاصة.

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