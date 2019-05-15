إصابة وليد سليمان تثير القلق داخل الأهلي

اطمأن الجهاز الفنى للأهلي على حالة الثنائى وليد سليمان ومروان محسن، لاعبى الفريق، وخضع الثنائى لتنفيذ برنامج استشفائى خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية، وذلك فى إطار البرنامج البدنى المعد للاعبين، ويشرف عليه أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

وتسود مخاوف من تجدد إصابة اللاعب وليد سليمان فى الركبة من جديد، حيث يخضع لاختبار طبى لحسم مشاركته فى المباراة، بينما أجرى المهاجم عمرو جمال أشعة للاطمئنان على إصابته فى العضلة الأمامية، حيث أثبتت تحسن حالة اللاعب الذى ينفّذ فى الوقت الحالى

برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الأمامية.

وقال الجهاز الفنى، إن نتيجة الأشعة جاءت مطمئنة للغاية بعد أن قطع اللاعب خلال الفترة الماضية شوطا إيجابيا فى مشوار التعافى من الإصابة، حيث يؤدى اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا فى الجيم، وبالجرى حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية.

وتابع الجهاز الفنى مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، خاصة مباراة الوداد بالدورى المغربى، وظهر خلالها بمستوى رائع وقدم مباراة قوية وسجل هدف الفوز

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لفريقه.

على صعيد آخر، أعلن النادى الأهلى عبر بيان رسمى فتح التحقيق بشكل عاجل وشامل بناء على طلب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، فى وفاة المهندس صلاح علي، عضو النادى، أثناء ممارسته كرة القدم فى أحد الملاعب الخماسية بفرع الشيخ زايد.

وقال بيان الأهلى إن الخطيب طلب إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن عدم وجود إسعافات أولية بفرع النادى بالشيخ زايد عند وفاة أحد الأعضاء قبل ثلاثة أيام، كما أوضح البيان أن رئيس الأهلى كلف الإدارة التنفيذية والشئون القانونية باستجواب كل الأطراف المعنية، والاستعانة بشهادة اثنين من الأطباء الأعضاء بالنادي.

وأكد الخطيب عبر البيان سرعة الانتهاء من هذا التحقيق، ورفع نتيجة التحقيق إلى مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى.