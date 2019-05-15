ماجد سامي: هدف تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة من تسلل والحكم كان ممتازًا

أكد ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أن تعادل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء، أمس الثلاثاء، هو تعادل بطعم الهزيمة. هو تعادل بطعم الهزيمة. وأوضح سامي أن هدف التعادل لفريق بيراميدز جاء من حالة تسلل على إيريك تراوري. وأشاد مالك وادي دجلة بطاقم التحكيم الذي أدار اللقاء، مشيرا إلى أن حالة التسلل لم تكن واضحة، وأن طاقم التحكيم قدم مباراة أكثر من ممتازة.

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