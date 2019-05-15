لاسارتي: مباراة إنبي صعبة وهدفنا الفوز بلقب الدوري

أكد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة إنبى، موضحا أن مباراة إنبى تأتى بحثا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعى للفوز باللقب، موضحا أن الجهاز الفنى يسعى لتحقيق أهدافه التى وضعها، وتتمثل فى ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط

فى أى نقطة فى مشوار المباريات المتبقية فى عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.

وأشار لاسارتى إلى أنه أكد توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق فى الدورى، كما حدث مؤخرا فى مباراة سموحة، مؤكدا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع

اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء فى القمة، أو فى رحلة الهروب من الهبوط.

وذكر المدير الفنى أن الأهلى يحترم جميع منافسيه، ولكن فى الوقت نفسه فإن الفريق يخوض مواجهاته المتبقية فى الدورى بحثا عن هدف واحد، وهو تحقيق الفوز فقط من أجل انتزاع اللقب، مؤكدا ثقته الشديدة فى قدرات وإمكانات لاعبى الأهلى، لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة الانتصارات.