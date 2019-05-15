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عرض خليجي يهدد انتقال كودجو إلى الأهلي

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طالب بعض الوسطاء إدارة الأهلى بحسم مفاوضات اللاعب التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان المغربى، بعد تلقيه عرضا من أحد

الأندية الخليجية الكبرى التى تستعد للتعاقد مع اللاعب، وهو ما أصبح عقبة تهدد
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اكتمال صفقة انضمامه للأهلى.

ويحتل كودجو صدارة هدافي الدوري المغربي، كما قاد فريقه نهضة بركان، لإنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي الكونفيدرالية أمام الزمالك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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