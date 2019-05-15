رياضة | باريس سان جيرمان يهدد برشلونة في صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يهدد برشلونة في صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للظفر بخدماته في الصيف المقبل.
وكان جريزمان قد اعلن في الساعات الماضية رحيله بشكل رسمي عن أتلتيكو مدريد بعد اجتماع مع مجلس إدارة النادي والمدير الفني دييغو سيميوني.
ذكرت صحيفة آس الإسبانية وفقاً لما نشرته الصحافة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان أبدي رغبته في التعاقد مع جريزمان بعد إعلان خبر رحيله عن أتلتيكو مدريد.
واشارت الصحيفة إلى أن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع جريزمان ليس جديداً ولكن كانت هناك مفاوضات مع اللاعب في صيف عام 2016.
واضافت الصحيفة، أن جريزمان قد يوافق على الانضمام لباريس سان جيرمان لمرافقة كيليان مبابي في نفس الفريق وهو شريكه الذي حقق معه لقب المونديال في روسيا 2018.
وسيواجه باريس سان جيرمان منافسة قوية في صفقة التعاقد مع جريزمان بعد إعلان برشلونة رغبته في التعاقد مع اللاعب.