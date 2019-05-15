رياضة | براءة "زيدان" من خيانة "نافاس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة "زيدان" من خيانة "نافاس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني نفسه أمام الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي الذي تقرر رحيله.

وذكرموقع "ديفنسا سنترال" نقلًا عن برنامج "التشرينجيتو" الإسباني أن زيدان عقد جلسة مع نافاس وأبلغه أن قرار رحيله جاء من قبل إدارة ريال مدريد وليس منه لأنه كان يفضل استمراره بالملكي.

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كان ريال مدريد قد قرر الاستغناء عن كيلور نافاس لصالح تيبو كورتوا حارس الفريق الحالي على أن يكون بديله لوكا نجل زين الدين زيدان مدرب الملكي.