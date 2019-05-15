رياضة | نجم الزمالك يطلب حسم مصيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب حسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد عنتر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحسم مصيره، بعد نهائى الكونفيدرالية سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة أنه يمتلك العديد من العروض داخل مصر وخارجها.

وشدد اللاعب على أنه فى حالة استمراره مع الزمالك يريد ضمان مشاركته بصفة أساسية، نظراً لتراجع مستواه هذا الموسم لقلة المشاركة بدون سبب واضح.

وأبدى اللاعب غضبه بسبب خروجه من حسابات السويسرى جروس، وفضل عدم الكلام فى هذا الأمر خلال الفترة الماضية لحرصه على استقرار الفريق، ومراعاة الظروف الصعبة التى يمر بها النادى بضغوط المباريات المحلية والأفريقية، والتركيز على حسم اللقب الأفريقى.

ويلتقي الفريق الأبيض أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.