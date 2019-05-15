رياضة | تصريح مثير لـ"جريزمان" يهدد انضمامه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير لـ"جريزمان" يهدد انضمامه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع أنطونيو جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لمسيرته مع الفريق على أمل الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تصريح قديم لأنطوان جريزمان قد ينسف انضمامه لبرشلونة بعدما قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده للرحيل عن أتلتيكو مدريد.

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ففي حوار سابق مع محطة إذاعية إسبانية، تم توجيه سؤال للاعب عن النادي الذي يرغب في الانضمام له في حال تلقيه عرضين من ريال مدريد وبرشلونة، فكان جواب جريزمان وقتها بتفضيله الانتقال للنادي الملكي.

وقالت صحية آس إن هذا التصريح قد يغضب جماهير كامب نو" التي تفضل لاعبًا يحلم بحمل قميص النادي الكتالوني ولا يفضل ريال مدريد عليه.

وكان جريزمان الذي يمتد عقده مع النادي المدريدي حتى 2023، قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، لكنه فضل وقتها البقاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو