رياضة | قبل الزمالك.. حكاية مباراة وحيدة بين نهضة بركان والأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الزمالك.. حكاية مباراة وحيدة بين نهضة بركان والأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العربية والإفريقية المواجهة المنتظرة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

وستكون هذه المواجهة الأولي بين الزمالك وفريق نهضة بركان حيث لم يلتقي الفريقان في أي مباراة سابقة سواء بالبطولات العربية أو الإفريقية.

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بينما التقي الزمالك مع الأندية المغربية في 22 مواجهة رسمية سابقة بالبطولات الإفريقية والعربية، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الأبيض 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

علي الجانب الآخر خاض فريق نهضة بركان مواجهة وحيدة ضد الأندية المصرية كانت أمام فريق المصري البورسعيدي في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2018، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز المصري بهدف دون رد في لقاء الإياب سجله إسلام عيسي.

هل ينجح الزمالك في الفوز على نهضة بركان وحصد لقب بطولة الكونفيدرالية، أم يقضي الفريق المغربي على آمال بطل مصر الإفريقية، ويتوج باللقب للمرة الأولي في تاريخه؟