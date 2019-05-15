رياضة | مفاجأة.. الزمالك يتدخل لخطف صفقة الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يتدخل لخطف صفقة الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع الكونغولى لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربى، وخطف صفقة من الأهلى.

وتألق لابا هذا الموسم مع نهضة بركان فى الدوري المغربي والكونفدرالية، ليصبح مطلوبا في العديد من الأندية هذا الموسم.

ويسعى رئيس الزمالك للتواصل مع مسئولى الفريق المغربى والتحدث مع وكيل اللاعب لتسهيل انتقاله للنادى الأبيض، خاصة بعد امتلاكه عرض من أحد أندية الخليج، إضافة إلى عرض من النادى الأهلى.