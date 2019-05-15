رياضة | مارتن لاسارتي يتحدى مجلس الأهلي والسر "أزارو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يتحدى مجلس الأهلي والسر "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في خلاف مع مجلس الإدارة بسبب وليد أزارو مهاجم الفريق الحالي.

وفاجأ مارتن لاسارتي مجلس الأهلي برفض رحيل وليد أزارو باعتباره أحد المهاجمين المميزين رغم أن الإدارة كانت ترحب ببيع أزارو لأول عرض مادي مناسب من أجل إفساح المجال أمام ضم لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي.

ويحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد بشرط الاستغناء عن أحد الأجانب في قائمته وهم وليد أزارو وجيرالدو وعلي معلول وجونيور أجايي.