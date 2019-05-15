رياضة | ريال مدريد يفتح أبواب برشلونة أمام "جريزمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفتح أبواب برشلونة أمام "جريزمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي فريق ريال مدريد الإسباني عدم الدخول في منافسة مع برشلونة على أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بعدما أعلن رحيله عن الفريق.

وأكدت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن ريال مدريد لن يحاول التعاقد مع جريزمان والذي أعلن رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس، بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت: "ريال مدريد يرى أن الصفقة مُكلفة للغاية حيث ستصل قيمته إلى 120 مليون يورو، وراتبه الحالي يصل إلى 23 مليون يورو".

ولجأ جريزمان بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو، إلى 120 مليونًا، في الصيف المقبل.