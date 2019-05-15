رياضة | تليجراف: محمد صلاح "خامس" أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليجراف: محمد صلاح "خامس" أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنفت صحيفة "تليجراف" محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خامس أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ضمن قائمة 30 لاعبًا وذلك بعد إحرازه 22 هدفًا هذا الموسم.

وأكدت "تليجراف" أن محمد صلاح لم يقف عند إنجاز الموسم الماضي الذي حققه مع ليفربول وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج وهداف المسابقة بل قدم الكثير مع ليفربول حتى وصل به إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن محمد صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه لناديه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة مع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي.