رياضة | لابا كودجو.. ماكينة أهداف تهدد حلم الزمالك في الكونفيدرالية (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابا كودجو.. ماكينة أهداف تهدد حلم الزمالك في الكونفيدرالية (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك مواجهة نارية ضد نظيره نهضة بركان المغربي مساء الأحد بالمغرب، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يخوض فريقي الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخهما، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق إنجاز قاري جديد وحصد لقب البطولة الإفريقية هذا العام.

فريق نهضة بركان يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين خلال مباراته المقبلة ضد الزمالك، في مقدمتهم المهاجم التوجولي لابا كودجو، والذي يتمتع بإمكانيات هجومية وتهديفية عالية يجب أن يضعه الزمالك في الحسبان خلال لقاء الذهاب ويجب فرض عليه رقابة لصيقة وإيقاف خطورته تمامًا حتي لا تصيب أهدافه مرمي الفارس الأبيض.

من هو لابا كودجو

لابا كودجو من مواليد 27 يناير عام 1992، يبلغ عمره 27 عامًا توجولي الجنسية يبلغ طوله 183 سم، ووزنه 80 كجم، يمتلك قدرات تهديفية رهيبة تجعله "ماكينة أهداف" تسير على الأرض، ويجيد تسجيل الأهداف بكل من الرأس و التسديد من داخل مربع العمليات و خارجه و التسجيل من الضربات الحرة .

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بدأ "كودجو" مشواره الكروي مع نادى جان دارك السنغالي ثم انتقل منه إلى أنجيس التوجولى ولعب له في الفترة من 2013 إلى 2014 قبل أن ينتقل منه إلى يو اس بيتام الجابونى في عام 2015 مقابل 10 آلاف دولار واستمر معه حتى موسم 2015 / 2016، وسجل معه 22 هدف خلال المشاركة فى 50 مباراة.

انتقل "كودجو" لصفوف نهضة بركان المغربي صيف 2016، وخاض مع الفريق 100 مباراة وسجل 45 هدفًا، كما خاض 40 مباراة في بطولة الدوري المغربي بواقع 3189 دقيقة لعب، وسجل 23 هدفًا وصنع 5 أهداف وحصل على إنذارين.

خاض المهاجم التوجولي 18 مباراة في الدوري المغربي بالموسم الحالي، وسجل 18 هدفًا، وصنع هدف وحيد، ويعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المغربي، كما سجل 7 أهداف في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع وليد بخيت لاعب الهلال السوداني.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ"كودجو" 850 ألف يورو ، وهو أحد الأهداف التي يسعي النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كودجو يعتبر أحد الأسلحة الهامة للفريق المغربي وسيكون بمثابة مصدر إزعاج لدفاعات الزمالك في نهائي الكونفيدرالية، وأهدافه في مواجهة الأبيض بالتأكيد سوف تهدد أحلام الزملكاوية في نهائية الكونفيدرالية.