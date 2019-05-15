رياضة | زيدان يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرغب في الإبقاء على نجله لوكا زيدان في صفوف النادي في الموسم المقبل وعدم السماح له باللعب على سبيل الإعارة.

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان يعتزم منح لوكا مهام الحارس الثاني في صفوف الملكي خاصة مع حصول الكوستاريكي كيلور نافاس على الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا كان مستعداً من أجل الرحيل على سبيل الإعارة إلى نادي كليرمون فوت وهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فرنسا، لكن والده زيدان رفض هذه الفكرة ويتمنى بقاء نجله لشغل مركز الحارس الثاني ريال مدريد بعد البلجيكي تيبو كورتوا.