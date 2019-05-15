رياضة | كأس إسبانيا شرط استمرار فالفيردي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس إسبانيا شرط استمرار فالفيردي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة حدد شرطًا من أجل استمرار إرنستو فالفيردي في قيادة الفريق في الموسم المقبل.
وكشف برنامج الشيرينتجو الإسباني الشهير أن إدارة برشلونة ستراهن على بقاء فالفيردي مع الفريق في الموسم المقبل إذا تمكن من الفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا في ال 25 من الشهر الجاري.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن فالفيردي تعرض لهجوم شديد من جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة الكبيرة برباعية نظيفة من ليفربول الإنجليزي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.
وأوضح البرنامج الإسباني أن فالفيردي يتواجد في برشلونة للعام الثاني على التوالي وأنه قد يرحل عن البارسا في نهاية الموسم الجاري بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي والسوبر الإسباني في مطلع الجاري والحفاظ على لقب الليجا في الأسابيع الماضية.
وأكد البرنامج الإسباني بأن برشلونة وضع عدة أسماء لخلافة فالفيردي على رأسهم رونالد كومان نجم برشلونة السابق والمدير الفني لمنتخب هولندا حاليًا وإيريك تين هاج المدير الفني لآياكس امستردام.