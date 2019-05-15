رياضة | نجم ريال مدريد يرفض الرحيل ويتمسك بالفرصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يرفض الرحيل ويتمسك بالفرصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني قرار إدارة النادي بشأن مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة الملكي أبلغت دياز بقرار إعارته في الموسم المقبل للحصول على المشاركة في دقائق أكثر والعودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دياز رفض قرار إدارة النادي لأنه يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول في الموسم المقبل وكسب مزيد من الخبرة خصوصًا بعد تألقه في المباريات الأخيرة التي حصل فيها على فرصة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

Advertisements

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن انضمام إيدين هازارد من تشيلسي الذي يلعب في الناحية اليسرى ووجود فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى الوافد الجديد رودريجو جوس يعقد من فرص مشاركة دياز مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دياز سيخوض أمم أوروبا تحت 21 عاما في يونيو المقبل وقد يثبت أحقيته بالاستمرار في ريال مدريد.

يذكر أن إبراهيم دياز انضم إلى ريال مدريد من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 17 مليون يورو.