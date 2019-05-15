رياضة | أتليتكو مدريد يستسلم في فكرة انتقال جريزمان إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يستسلم في فكرة انتقال جريزمان إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرف مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد أن لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان يقترب بقوة من الانتقال للعب في صفوف برشلونة في فترة الميركاتو الصيفية.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن نادي أتلتيكو استسلم لفكرة رحيل جريزمان عن ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، بعد التأكد من اتفاق اللاعب مع البارسا على كل تفاصيل الصفقة.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن هناك اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الاتفاق على قيمة الصفقة وهناك خيارًا آخر هو أن يدفع برشلونة الشرط الجزائي في عقد جريزمان بقيمة 120 مليون يورو، بدايةً من 1 يوليو.

وكانت إدارة برشلونة قد حاولت التعاقد مع جريزمان في الصيف الماضي لولا أن اللاعب قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد لكنه حالياً يريد الرحيل بقوة عن الفريق.