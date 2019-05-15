الان تتابع كأس إيطاليا: أتالانتا ولاتسيو يتصارعان على تتويج تاريخي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يلتقي أتالانتا مع لاتسيو في المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء، إذ يحولا تركيزهما عن السباق الساخن نحو التواجد ضمن المراكز الأولى بترتيب الدوري المحلي، المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حققا الفوز في مباراتيهما الأخيرتين بالدوري، إذ تغلب أتالانتا على ضيفه جنوى 2-1، لينعش آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

من جانبه، فاز لاتسيو بالنتيجة ذاتها على مضيفه كالياري السبت الماضي بالدوري، ليحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط خلف روما، صاحب المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، فيما أصبح الصعود لدوري الأبطال بعيد المنال عنه مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.

ورغم ذلك، فإن بإمكان لاتسيو المشاركة في الدوري الأوروبي من خلال التتويج بلقب الكأس غداً، أو حتى في حال خسارته للنهائي، بشرط الحصول على الترتيب السابع بالدوري، الذي سيصبح مركزاً مؤهلاً للبطولة القارية، بالنظر إلى اقتراب أتالانتا من الحصول على مقعد أوروبي من خلال ترتيبه بالدوري.

وبدأ أتالانتا الموسم الحالي مبكراً، إذ أخفق في التأهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، بخروجه في الدور التمهيدي الثالث، كما عانى من النتائج المهتزة في بداية الدوري.

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ورغم ذلك، حقق أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بيوفنتوس (حامل اللقب) من دور الثمانية بالكأس، عقب فوزه عليه 3-0 في ينايرالماضي، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال آخر 11 مباراة له بالدوري، عقب تحقيقه ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويمتلك أتالانتا أقوى خط هجوم في الدوري حالياً، بعدما أحرز لاعبوه 74 هدفاً، متفوقاً بفارق أربعة أهداف على يوفنتوس، الذي أحرز اللقب هذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي.

ويرى المدرب الإيطالي المحنك فابيو كابيللو أن طريقة أداء أتالانتا في المباريات المحلية تشبه إلى حد كبير الديناميكية التي يتمتع بها فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي أطاح بفريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس من دوري الأبطال هذا الموسم، قبل أن يخرج من الدور قبل النهائي للمسابقة، بتأخره بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض أمام فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، ظهر لاتسيو بشكل متذبذب في الموسم الحالي، إذ راجعت نتائجه في الفترة الأخيرة التي شهدت تلقيه أربع هزائم خلال آخر ثماني مباريات في الدوري، وقدم مهاجمه شيرو إيموبيلي مستوى باهتا للغاية هذا الموسم، الذي شهد تسجيله 14 هدفاً فقط بالمسابقة، بعدما سبق له تسجيل 29 هدفاً و23 هدفاً على الترتيب في الموسمين الماضيين.

في الوقت نفسه، أحرز الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا هدفه الثاني والعشرين، خلال فوز فريقه 3-1 على مضيفه لاتسيو قبل أسبوعين ببطولة الدوري على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، الذي يستضيف لقاء الغد.

ومن المتوقع أن يصل إلى روما حوالي 20 ألف متفرج من أنصار أتالانتا، إذ يأملون في الحصول على اللقب الثاني ببطولة الكأس، بعدما سبق للفريق أن توج بها عام 1963.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تعزيزاً للإجراءات الأمنية في العاصمة وحول الملعب الأولمبي، نظراً للتنافس التاريخي بين الناديين.