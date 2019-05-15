شكرا لقرائتكم غضب ثلاثى الأهلى من الخروج من التشكيلة الأساسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بين ليلة وضحاها خرج ثلاثى الأهلي النيجيري جونيور أجاي ومحمد هاني وناصر ماهر من تشكيلة الأحمر الأساسية، وحسابات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد أن كانوا ضمن القوام الأساسي للفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

وطلب الثلاثي تحديد موقفهم خاصة أنهم كانوا مرشحين للانضمام لمنتخبات بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يتواجد محمد هاني بشكل ثابت فى معسكرات المنتخب الوطني الأخيرة منذ تولى المكسيكي أجيري القيادة الفنية للمنتخب.

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كما داخل ناصر ماهر فى الصورة فى بعض الفترات، بعد ظهوره مع الأهلي بشكل طيب، فيما كان النيجيري جونيور أجاي يُمنى النفس للمشاركة مع الأهلى والتألق بقميصه، للدخول فى حسابات الجهاز الفني لمنتخب بلاده قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وإن كان موقفه يعد صعباً، نظراً لوجود أكثر من نجم عالمي يلعبون بنفس مركزه فى تشكيلة منتخب النسور.

ودخل محمد هاني فى حالة نفسية سيئة، خاصة بعد استبعاده من مواجهة سموحة الماضية ،وهو نفس الحال لناصر ماهر الذي تم استبعاده من قائمة المباريات فى أكثر من مناسبة مؤخراً، بينما يرى النيجيري جونيور أجاي أنه يستحق التواجد فى تشكيلة الأهلى الأساسية ،خاصة وأنه يظهر فى التدريبات بشكل جيد للغاية.