شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة لشغب الملاعب فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تشكيل لجنة خاصة بشغب الملاعب فى الموسم المقبل تكون مختصة بالتحقيق فى وقائع الشغب والخروج عن النص التى تحدث فى المباريات بداية من الجماهير حتى الأجهزة الفنية واللاعبين ومسئولى الأندية.

ويكون للجنة شغب الملاعب الحق فى إصدار العقوبات طبقا للائحة شغب الملاعب التى سيتم تعديلها قبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة بعدما شهد الموسم الحالى وتحديداً الأسابيع الأخيرة خروج عن النص من بعض الأندية سواء لاعبين أو مسئولين أو أجهزة فنية وإدارية والظهور بشكل سيئ مما يعطى انطباعا غير جيد عن الدورى المصرى.

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إلى جانب أن مثل هذه الأمور والخروج عن النص مع تواجد الجماهير فى الموسم المقبل بأعداد حضور كبيرة عن المواسم الماضية قد يتسبب فى أزمة وكارثة رياضية.