اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة لشغب الملاعب فى الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة لشغب الملاعب فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تشكيل لجنة خاصة بشغب الملاعب فى الموسم المقبل تكون مختصة بالتحقيق فى وقائع الشغب والخروج عن النص التى تحدث فى المباريات بداية من الجماهير حتى الأجهزة الفنية واللاعبين ومسئولى الأندية.

ويكون للجنة شغب الملاعب الحق فى إصدار العقوبات طبقا للائحة شغب الملاعب التى سيتم تعديلها قبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة بعدما شهد الموسم الحالى وتحديداً الأسابيع الأخيرة خروج عن النص من بعض الأندية سواء لاعبين أو مسئولين أو أجهزة فنية وإدارية والظهور بشكل سيئ مما يعطى انطباعا غير جيد عن الدورى المصرى.

Advertisements

إلى جانب أن مثل هذه الأمور والخروج عن النص مع تواجد الجماهير فى الموسم المقبل بأعداد حضور كبيرة عن المواسم الماضية قد يتسبب فى أزمة وكارثة رياضية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة لشغب الملاعب فى الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا