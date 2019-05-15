شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة القمة بين القطبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك عقب بطولة أمم افريقيا، فى ظل رغبة اتحاد الكرة فى حسم صراع معركة الهبوط فى قاع الجدول قبل كان 2019.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن المجلس استقر بالاتفاق مع لجنة المسابقات على أن يخوض الزمالك مبارياته مع أندية المؤخرة مثل الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة قبل مواجهة الأهلى فى الدورى.

تابع أن اتحاد الكرة سيسعى لإنهاء مباريات الزمالك مع أندية القاع مبكرا، حتى يحدد الأندية الهابطة قبل أمم افريقيا حتى تستعد هذه الأندية للقسم الثانى الذى يبدأ مبكرا قبل الدورى الممتاز.